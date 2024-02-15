Sivas’ta kaza yapan araç ters döndü: 5 yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen kazada devrilerek ters dönen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Sivas’ta kaza yapan araç ters döndü: 5 yaralı

Sivas-Erzincan karayolu İmranlı ilçesi Kanlıarmut mevkiinde M.K. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek ters döndü.

Bölgeye sağlık, jandarma ve İmranlı Arama Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri yönlendirildi.

Araçta bulunan yaralılar sürücü M.K. ile V.K. (26), H.K. (59), A.O.K. (60) ve H.K., İMAYKUT ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. İmranlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğreniirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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