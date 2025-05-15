Sivas'ta kene alarmı: İki çocuk annesi hayatını kaybetti
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören iki çocuk annesi Çiğdem Keskin, hayatını kaybetti.
Sivas'ın Zara ilçesine bağlı İlice köyünde yaşayan, hayvancılıkla uğraşan 35 yaşındaki Çiğdem Keskin'in vücuduna kene yapıştı.
Bir süre sonra rahatsızlanan Keskin, yakınları tarafından Zara Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
HAYATINI KAYBETTİ
Durumu ağırlaşan Keskin, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
KKKA şüphesiyle tedavi gören Keskin, hayatını kaybetti.
Yakınlarına teslim edilen Çiğdem Keskin'in cenazesi, defnedilmek üzere İlice köyüne götürüldü.
8 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU
Öte yandan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre; bu yıl nisan ve mayıs ayında 8 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Bu kişilerden ikisi hayatını kaybetti, beşi taburcu oldu, birinin tedavisi sürüyor.
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