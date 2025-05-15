Sivas'ta kene alarmı: İki çocuk annesi hayatını kaybetti

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören iki çocuk annesi Çiğdem Keskin, hayatını kaybetti.

Sivas'ta kene alarmı: İki çocuk annesi hayatını kaybetti

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı İlice köyünde yaşayan, hayvancılıkla uğraşan 35 yaşındaki Çiğdem Keskin'in vücuduna kene yapıştı.

Bir süre sonra rahatsızlanan Keskin, yakınları tarafından Zara Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağırlaşan Keskin, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

KKKA şüphesiyle tedavi gören Keskin, hayatını kaybetti.

Yakınlarına teslim edilen Çiğdem Keskin'in cenazesi, defnedilmek üzere İlice köyüne götürüldü.

Sivas'ta kene alarmı: İki çocuk annesi hayatını kaybetti - 1 Sivas'ta iki çocuk annesi keneden öldü

8 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

Öte yandan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre; bu yıl nisan ve mayıs ayında 8 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Bu kişilerden ikisi hayatını kaybetti, beşi taburcu oldu, birinin tedavisi sürüyor.

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