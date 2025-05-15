Sivas'ta kene alarmı: İki çocuk annesi hayatını kaybetti

Bir süre sonra rahatsızlanan Keskin, yakınları tarafından Zara Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

8 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

Öte yandan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre; bu yıl nisan ve mayıs ayında 8 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Bu kişilerden ikisi hayatını kaybetti, beşi taburcu oldu, birinin tedavisi sürüyor.