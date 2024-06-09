Sivas'ta kene kabusu devam ediyor: Bir kişi daha hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas merkeze bağlı Olukman köyünde meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Emre Naçar (25), hayvanları otlattığı sırada vücuduna kene yapıştı. Yapışan keneyi kendi çıkaran Naçar, bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan Nacar, üniversite hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Naçar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Naçar'ın cenazesi defnedilmek üzere Olukman köyüne nakledildi.