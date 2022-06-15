Sivas'ta keneden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Sivas'ta kene ısırması nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti. Kentte bu yıl KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Haberler - İHA 15.06.2022 - 12:51

Sivas'ta keneden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tedavisi gören bir kişi hayatını kaybetti.

Hafik ilçesine bağlı Emre köyünde yaşayan Nurettin Çil'e tarlada çalıştığı sırada kene yapıştı.

Çil, ateşlenmesinin ardından yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

KKKA tanısı ile tedavi altına alınan Çil, 4 gün boyunca verdiği hayat mücadelesini kaybetti.

Son can kaybı ile birlikte kentte bu yıl kene ısırması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

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