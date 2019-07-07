Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla ilgili vaka sayısında artış yaşandığına dair söylentilerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



Tarım ilacından zehirlenme şüphesiyle Numune Hastanesine kaldırılan işçileri ziyaret eden Vali Ayhan, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sene yağışların çok fazla olduğunu söyledi.



KKKA hastalığıyla ilgili vaka sayısında artış yaşandığına dair söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Ayhan, "Bizde elbette vakalar var, yok değil ama bunlar komşu illerimizden gelen, Tokat'tan, Yozgat'tan ve Erzincan'dan gelen vakalar. Onları sadece bir bütün olarak değerlendirdiğimiz takdirde Sivas'ta ürkütücü bir tablo ortaya çıkabiliyor. Ölüm vakası çok çok az" dedi.



"TEDİRGİN OLACAK HİÇBİR HUSUS YOKTUR"



Ayhan, özellikle Sivas merkezde hiç vaka olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Vakalar genellikle ilçelerimizden gelmektedir. Kurumlarımız hassasiyetle parkları, bahçeleri, birçok mesire alanında ilaçlama faaliyetlerini yapmaktadır. Tedirgin olacak hiçbir husus yoktur, bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Vatandaşlarımızı doğadan uzaklaştırıcı açıklamalardan kaçınmak lazım. Keneye bağlı ölüm vakası ilimizde 3 köyde ve genelde çoban vatandaşlarımızda oldu. Onun haricinde pikniğe giden, geziye giden, doğaya çıkan vatandaşlarımızda böyle bir hadise olmadı. Bunu özellikle kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Tokat'tan, Yozgat'tan ve komşu illerimizden gelen vakaları Sivas'ta oluyormuş gibi haber yapmak da doğru değil. Vatandaşlarımızın tedirgin edilmemesi gerektiğini özellikle söylemek istiyorum."



Kene vakasının Sivas'ta çok yaşandığı söyleminin gündeme getirilmesinin doğru olmadığına dikkati çeken Ayhan, vatandaşların KKKA hastalığı ve hastalığı bulaştıran virüsü taşıyan keneler hakkında bilinçli olması gerektiğini belirtti.



Sivas'ın doğa memleketi olduğunu ve çok geniş bir coğrafyaya sahip olduğunu dile getiren Vali Ayhan, kene vakalarının sürekli gündemde tutulmasının, insanların doğadan, tabiattan uzak kalmasına neden olabileceğini, bu söylemlerden kaçınmak gerektiğini kaydetti.

