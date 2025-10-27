Sivas'ta kontrolden çıkan araba bariyere çarptı: İki yaralı
Sivas'ta otomobilin bariyere çarptığı kazada biri ağır iki kişi yaralandı.
Sivas'ta bariyere çarpan otomobilde iki kişi yaralandı.
M.K. yönetimindeki 58 PB 791 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Taşlıdere mevkisinde bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yara almadığı kazada, otomobilde bulunan S.Z. (71) ve H.Z. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan S.Z'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
- Etiketler :
- Yaralanma
- Trafik Kazası
- Sivas