Sivas'ta kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 1’i ağır 6 yaralı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan C.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.