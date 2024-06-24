Sivas'ta kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 1’i ağır 6 yaralı

Erzurum'dan İstanbul'a giden aile Sivas'ta trafik kazası yaptı. Kontrolden çıkan aracın şarampole devrildiği kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 1’i ağır 6 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza -Ankara karayolu Yıldızeli ilçesi Kalın köyü yakınlarında meydana geldi. Erzurum'dan İstanbul istikametine giden D.S. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü D.S.‘nin yanı sıra U.M.S., A.S., B.S., İ.S. ve C.K. yaralandı.

Sivas'ta kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 1’i ağır 6 yaralı - 1

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla 'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan C.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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