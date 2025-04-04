Sivas'ta kopan yüksek gerilim hattı nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde D-100 kara yolu üzerinden geçen yüksek gerilim hattı koparak yola düştü. Kara yolu tedbiren ulaşıma kapatıldı.
İlçe merkezi yakınlarından geçen yüksek gerilim hattı henüz bilinmeyen nedenle koptu. Yola düşen kablolar nedeniyle D-100 yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.
Ekipler yolda güvenlik önlemi alarak, sürücüleri kablolara yaklaştırmadı.
Amasya- Erzincan istikameti ile karşı yönde yolun kapalı olması nedeniyle bölgede uzun araç kuyruğu oluştu. Vatandaşlar araçlarından inerek uzun süre kabloların kaldırılmasını bekledi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kablolar yoldan kaldırılarak yol yeniden ulaşıma açıldı.
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