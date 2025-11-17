Sivas'ta maden ocağında göçük: 1 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor
17.11.2025 21:43
Son Güncelleme: 17.11.2025 21:54
IHA
İHA, AA
Sivas'ta bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 1 işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Divriği ilçesine bağlı Çaltı köyünde bir demir madeni ocağında açık alandaki toprak yığınının kayması sonucu göçük meydana geldi.
Olayda, şantiye müdürü S.Y. (66) göçük altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Toprak kayması devam eden bölgede, ekiplerin arama ve kurtarma çalışması devam ediyor.