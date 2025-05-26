Sivas’ta maden ocağında patlama: 1 ölü, 2 yaralı
Sivas'ta bir kömür madeninde çalışma yapıldığı sırada yaşanan patlama sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
Zara ilçesine bağlı Karadere köyü Yanık mezrası mevkisinde bir kömür madeninde saat 16.00 sıralarında patlama meydana geldi.
Ocakta çalışma yapıldığı sırada bilinmeyen nedenle yaşanan patlama sonucu yangın çıktı.
Patlamada yabancı uyruklu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 yabancı uyruklu kişi de yaralandı.
Olay sonrası bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Sivas merkezde bulunan hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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