Sivas'ta midibüs ile TIR çarpıştı: Yaralılar var
Sivas'ta yolcu midibüsü ile TIR'ın Yağdonduran Tüneli'nde çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde H.T. yönetimindeki yolcu midibüsü, Yağdonduran Tüneli içerisinde F.O.'nun kullandığı demir yüklü TIR'a çarptı.
Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 14 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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