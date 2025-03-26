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Sivas'ta midibüs ile TIR çarpıştı: Yaralılar var

Sivas'ta yolcu midibüsü ile TIR'ın Yağdonduran Tüneli'nde çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı.

Sivas'ta midibüs ile TIR çarpıştı: Yaralılar var

Sivas'ın Ulaş ilçesinde H.T. yönetimindeki yolcu midibüsü, Yağdonduran Tüneli içerisinde F.O.'nun kullandığı demir yüklü TIR'a çarptı.

Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 14 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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