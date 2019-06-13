Halil Benile (23) yönetimindeki minibüs, Sivas-Malatya kara yolunun Kangal ilçesi Alacahan köyü Abdalboğan mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile minibüste bulunan 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kangal Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sivas'ta minibüs devrildi: 10 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Sivas'ın Kangal ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Halil Benile (23) yönetimindeki minibüs, Sivas-Malatya kara yolunun Kangal ilçesi Alacahan köyü Abdalboğan mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.