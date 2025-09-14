Sivas'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Sivas'ta A.Ç. yönetimindeki otomobil ile F.Ö. idaresindeki minibüs, Kızılırmak Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki kavşakta çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan İ.Ç. yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.