Sivas’ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, saat 14.30 sıralarında 4 Eylül Mahallesi 13’üncü Sokak’ta meydana geldi.

H.Ö. (26) idaresindeki kargo firmasına ait minibüs, A.O.Ş. (20) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile birlikte kargo minibüsü ile otomobilde bulunan C.B.Ş. (17), E.M.A. (65) ve T.K.G. (24) yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulans ile Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.