Sivas'ta otluk yangını

Yangın, Kızılırmak Mahallesi İl Emniyet Müdürlüğü arkasında bulunan boş arazide çıktı.



Araziden yükselen dumanı gören vatandaşlar durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.



Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında bir kulübe zarar gördü.