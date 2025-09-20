Sivas'ta otomobi şarampole devrildi: İki yaralı
Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada iki kişi yaralandı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
R.T. yönetimindeki 19 DE 722 plakalı otomobil, D-100 karayolunun Yukarıkale Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü ile P.G. ekiplerce bulundukları yerden çıkartıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Yerel Haber
- Trafik Kazası
- Sivas