Sivas'ta otomobil alev topuna döndü

Sivas'ta seyir halindeki otomobil yandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sultanşehir Bulvarı'nda meydana geldi.

K.Ö. isimli sürücünün 58 AEK 072 plakalı otomobili, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Araç kısa sürede alev topuna döndü. Sürücü kendini güçlükle dışarı attı.

Hafif şekilde yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülse de araç kullanılmaz hale geldi.