Sivas’ta bir otomobil, Pınarbaşı-Şarkışla kara yolunun Şarkışla ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.
Kazada araçta bulunanlardan Hakan (35) ve Yunus Emre Umuç (1), olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılardan Yusuf Kenan Umuç (7) kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan aynı aileden Fatih Umuç(23), Yavuz Selim Umuç(9) ve Aysun Umuç(32) ile Hicran Dalga(32) ve Sibel Erva Dalga'nın(3) tedavileri ise sürüyor.