Sivas'ta otomobil dere yatağına uçtu: İki ölü
Sivas'ta bir otomobil dere yatağına uçtu.Araçtaki yaşlı çift hayatını kaybetti.
Sivas'ın Akıncılar ilçesi Şenbağlar köyü yakınlarında 77 yaşındaki Mustafa Daşdemir idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprü bariyerine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil dere yatağına düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Fadime Daşdemir (73) hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Kazası
- Sivas
- Ölüm