Sivas’ta otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Sivas’ta virajı alamayan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Sivas’ta otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

M.G. idaresindeki otomobil, viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan Ö.G., T.Y. (5), Cengiz Yıldız (55) ve E.E.G. (2) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Numune ve Üniversite hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Yıldız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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