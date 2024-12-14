Sivas'ta otomobil devrildi: 3 yaralı

Sivas'ta B.A. (20) idaresindeki 58 AFH 040 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Kazancık Kavşağı'nda devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan F.K. (19) ve N.P. (25) ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.