Sivas'ta otomobil devrildi: 4 ölü, 1 yaralı

Sivas'ta kontrolden çıkan otomobilin dere kenarına devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı 01.04.2020 - 08:09 | Son Güncelleme : 01.04.2020 - 08:32

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde dere kenarına devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kontrolden çıkan 06 FZ 3201 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Küçükgözel köyü yol ayrımı Akşar Deresi mevkisinde dere kenarına devrildi.

Otomobildeki 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yaralı ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kimlik tespit işlemleri ve kazanın nedeni hakkındaki soruşturma sürüyor.  

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