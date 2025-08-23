Sivas'ta otomobil devrildi: 5 kişi yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.



F.T. (30) yönetimindeki 34 LP 0584 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Akçaağıl köyü rampasında devrildi.



İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücü ile M.T. (59), S.D. (28), Z.D. (47) ve F.D. (15) yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.