Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3'ü çocuk 6 yaralı
Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Sivas'ta O.B. yönetimindeki otomobil, Akdeğirmen Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Caddesi Paşabahçe Mesire Alanı Kavşağı'nda F.A. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan T.B, F.B, F.B. ve E.B. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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