Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3'ü çocuk 6 yaralı

Sivas'ta O.B. yönetimindeki otomobil, Akdeğirmen Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Caddesi Paşabahçe Mesire Alanı Kavşağı'nda F.A. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan T.B, F.B, F.B. ve E.B. yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.