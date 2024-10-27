Sivas’ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Sivas’ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza -Ankara karayolu Direkli Bedirli köyü yol ayrımında meydana geldi.

A.U yönetimindeki otomobil ile D.B. idaresindeki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Kaza da sürücüler ile araçların içerinde bulunan 7 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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