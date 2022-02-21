Sivas’ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 12 yaralı

Sivas'ta bir otomobil ile işçi servisi çarpıştı. Kazada 12 kişi yaralanırken otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu belirlendi.

Haberler - İHA 21.02.2022 - 19:12

Sivas’ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 12 yaralı

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’ta otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Gülyurt Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan alt geçitte meydana geldi. Otomobil ile A.K. yönetimindeki işçi servisi alt geçitte kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan sürücü aracın içinde sıkıştı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Kaza nedeniyle trafik kilitlenirken, ekipler yaralı sürücüyü çıkarmak için zamanla yarıştı. Yaralı sürücü sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada servis minibüsünde bulunan 11 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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