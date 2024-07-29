Sivas'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Sivas'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında -Ankara kara yolu Direkli-Bedirli Kavşağı'nda meydana geldi.

Ankara yoluna dönüş yapmak isteyen H.Ö. (69) idaresindeki 34 PB 8324 plakalı otomobil, Sivas yönüne giden E.Ö (52) yönetimindeki 26 E 1421 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Saadet Ö. (66) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan S.Ö. (69) ve E.Ö. (58) ağır yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyon şoförü kazayı yara almadan atlatırken, Saadet Ö.'nün cenazesi Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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