Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

'ta M.A. (44) yönetimindeki otomobil, Yıldızeli ilçesi Tat köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Ş.A. (68), A.H.A. (4), H.H.A. (8), S.A. (10), V.A. (32) ile Ş.A. (67) yaralandı.

Yaralılardan Ş.A. kaldırıldığı Numune Hastanesi'nde, S.A. ise Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kentteki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan H.H.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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