Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Sivas'ta S.S. (21) yönetimindeki otomobil, Kayseri-Sivas Karayolu'nun Kömürkaya köyü yakınlarında şarampole devrildi.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Araçta sıkışan yaralılar, Şarkışla Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.



Kazada sürücü ile araçtaki S.K. (25), M.Ç. (23), O.A. (22) ve E.B. (23) yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.