Sivas'ta otomobille kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobille kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

'ta H.T. (55) yönetimindeki 58 HF 102 plakalı otomobil, Şarkışla ilçesi Esentepe Mahallesi Kızılırmak Sokak’ta Y.D'nin (31) kullandığı 58 AFB 473 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle otomobilde bulunan A.T. (48), S.T. (82), Z.T. (50) ve kamyonetteki A.Ö. (59) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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