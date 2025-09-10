Sivas'ta pancar hasadı başladı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir üreticiye ait tarlada yapılan hasada katılan Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, çiftçilere bol ve bereketli bir sezon diledi.

Kurban kesimi ve dua edilen programa, Gemerek Belediye Başkanı Sezai Çelikten, İlçe Emniyet Müdürü Dağıstan Çağıran, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Tugay Olucak ve Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mehmet Sarıhan katıldı.

İLK PANCAR HASADI YAPILDI

Konuşmaların ardından ilçede sezonun ilk pancar hasadı gerçekleştirildi.

