Sivas'ta pencereden düşen 2 yaşındaki Turan hayatını kaybetti

Sivas'ta ikinci kattaki evlerinin penceresinden düşen 2 yaşındaki Turan yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı 23.03.2020 - 17:38

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Sivas'ta Döndü ve Harun çiftinin 2 yaşındaki oğlu Turan Karakaya, Diriliş Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 2. katındaki evlerinin penceresinden zemine düştü.

Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.

Karakaya, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada Karakaya'nın düştüğü bölgedeki oyuncağı dikkati çekti.

Görgü tanıkları, çocuğun oyuncağın peşinden düştüğünü iddia etti.

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