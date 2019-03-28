Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde polis ekipleri, Sivas-Yozgat kara yolunda hız kontrolü sırasında bir otomobildeki cihazı fark etti.
Otomobili durduran ekipler, araçtaki cihazın, radarı ikaz eden dedektör olduğunu belirledi.
Sürücü hakkında, "hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerini belirleyen ve sürücüyü ikaz eden cihazları araçta bulundurmak"tan işlem yapılırken, dedektöre el konuldu.
Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerini belirleyen ve sürücüyü ikaz eden cihazları araçta bulunduranlara 2 bin 18 lira ile 3 bin 42 lira arasında para cezası verilip ehliyetine 15 ceza puanı uygulanıyor.
Sivas'ta radarı ikaz eden dedektör ele geçirildi
Anadolu AjansıTürkiye
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde radarı ikaz eden dedektör ele geçirildi.
Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde polis ekipleri, Sivas-Yozgat kara yolunda hız kontrolü sırasında bir otomobildeki cihazı fark etti.