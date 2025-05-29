Sivas'ta rahatsızlanan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sivas'ın Zara ilçesinde Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge İlkokulu 4. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Tunahan Şahin, yaklaşık 15 gün boyunca kusma, ishal, ateş ve kas ağrısı şikayetleri ile ailesi tarafından Sivas'taki çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

Evinde yeniden fenalaşan Şahin, ambulansla hastaneye kaldırılmak üzereyken hayatını kaybetti.

Tunahan Şahin'in cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilirken, Zara Mehmet Akif Ersoy Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından küçük çocuk, Ahmet Başyurt Mahallesi'ndeki Zara Merkez Kabristanı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili incelemenin ise sürdüğü öğrenildi.