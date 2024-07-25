Sivas’ta refüje çarpan hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

Sivas'ta refüje çarpan hafif ticari aracın devrildiği kazada, 3 kişi yaralandı.

Sivas’ta refüje çarpan hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında - kara yolu çimento fabrikası kavşağı yakınlarında meydana geldi. O.B. idaresindeki 58 ACR 310 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Devrilen araç, yaklaşık 30 metre sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan N.B., A.B. ve N.B. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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