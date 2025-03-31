Sivas'ta şehit astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı'nda rahatsızlanan astsubay şehit oldu. Astsubay Kıdemli Çavuş İrgi'nin (29) naaşı, Ayyıldız Camisi'ne getirildi. Burada şehidin yakınları, İrgi'nin Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanarak gözyaşı döktü.

YÜREK YAKAN FERYAT

Şehidin ikiz kız kardeşi İrem İrgi ise tabuta sarılarak, "Beni de al, ben seni böyle göndermedim." diyerek ağladı.



Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından İrgi'nin cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.