Sivas'ta SGK İl Müdürlüğü binasında yangın

Sivas'ta, SGK İl Müdürlüğü binasının çatısında dün saat 20.00'de çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

6 katlı binanın çatısından duman çıktığını gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine kısa sürede Sivas Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangında binada görevli bir güvenlik ile alevlere müdahale eden bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.