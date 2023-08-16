Sivas'ta SGK İl Müdürlüğü binasında yangın

Sivas'ta, SGK İl Müdürlüğü binasının çatısında dün saat 20.00'de çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
6 katlı binanın çatısından duman çıktığını gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine kısa sürede Sivas Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangında binada görevli bir güvenlik ile alevlere müdahale eden bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.
YANGININ SEBEBİ "MANGAL"
Yangının binada gece görev yapan güvenlik görevlilerinin 5'inci katta bulunan personel yemekhanesinin mutfak ocağında yaktıkları mangaldan çıktığı öğrenildi.
Mangal ateşinin bacayı tutuşturduğu, daha sonra çatıya sıçradığı belirlendi. Çatıdaki yalıtım malzemesinin tutuşması itfaiyenin çalışmalarını zorlaştırdı.
Çatıda soğutma çalışmaları devam ederken Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
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