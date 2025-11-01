Sivas'ta silahlı kavga: Bir ölü, bir ağır yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Sivas'ta silahlı kavga: Bir ölü, bir ağır yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kadıköy'de R.Ç. (33) ve R.U. (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda R.Ç. ile R.U. birbirlerine tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, R.Ç.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan R.U. Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...