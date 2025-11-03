Sivas'ta silahlı kavga: Ölü sayısı 2'ye çıktı

Olay, 1 Kasım’da ilçeye bağlı Kadıköy köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Recep Çınar ile Rıza Ulusoy arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Çınar ve Ulusoy, tabanca ile birbirine ateş etti.

Recep Çınar, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Rıza Ulusoy ise ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Ulusoy, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

2 gündür yoğun bakımda tutulan Ulusoy, bu sabah yaşam savaşını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



