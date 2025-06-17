Sivas'ta şüpheli ölüm: Evinde ölü bulundu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yalnız yaşayan Şakir Şengül’den haber alamayan arkadaşları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çilingir desteğiyle evin kapısını açan ekipler, Şengül'ü yerde hareketsiz halde yatarken buldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edilen Şengül'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Şengül’ün ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.