Sivas'ta kent merkezinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, etkisini sürdürüyor.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışından dolayı Sivas genelindeki taşımalı eğitim yapan okulların bugün öğleden sonra tatil edilmesine karar verildiği bildirildi.
Sivas'ta taşımalı eğitime kar engeli
Anadolu AjansıTürkiye
Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı eğitim yapan okullar, öğleden sonra tatil edildi.
Sivas'ta kent merkezinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, etkisini sürdürüyor.