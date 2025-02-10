Sivas'ta TIR dorsesinde 29 kaçak göçmen yakalandı: Sürücü tutuklandı

Sivas'ta TIR dorsesinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler geri gönderme merkezine sevk edilirken, sürücü tutuklandı.

Sivas'ta TIR dorsesinde 29 kaçak göçmen yakalandı: Sürücü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Erzincan kara yolu uygulama noktasında bir TIR'ı durdurarak arama yaptı.

Aramada TIR'ın dorse kısmında ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Sivas'ta TIR dorsesinde 29 kaçak göçmen yakalandı: Sürücü tutuklandı - 1

kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan TIR'ın sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, geri gönderme merkezine sevk edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Öne Çıkan Video

İstanbul'da denize düşen kadını balıkçılar kurtardı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...