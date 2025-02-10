Sivas'ta TIR dorsesinde 29 kaçak göçmen yakalandı: Sürücü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Erzincan kara yolu uygulama noktasında bir TIR'ı durdurarak arama yaptı.



Aramada TIR'ın dorse kısmında ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.