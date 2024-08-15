Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza Kayseri- karayolu Şarkışla ilçesi girişi yakınlarında meydana geldi. Ç.T. idaresindeki 06 FZ 7715 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole düştü.

Kazada otomobilde bulunan E.T., H.T., S.T ve B.T. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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