Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Yusuf Yüksel (69) yönetimindeki traktör, Ortaseki köyü Çimenli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada traktörün altında kalan sürücü ile eşi Hatun Yüksel (63) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Çiftin cenazeleri, Koyulhisar İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yüksel çiftinin kuşburnu toplamak için ormanlık alana gittikleri öğrenildi.
Sivas'ta traktörün altında kalan karı koca hayatını kaybetti
Anadolu AjansıTürkiye
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü ile eşi yaşamını yitirdi.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Yusuf Yüksel (69) yönetimindeki traktör, Ortaseki köyü Çimenli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.