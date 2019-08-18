Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Yusuf Yüksel (69) yönetimindeki traktör, Ortaseki köyü Çimenli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada traktörün altında kalan sürücü ile eşi Hatun Yüksel (63) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çiftin cenazeleri, Koyulhisar İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yüksel çiftinin kuşburnu toplamak için ormanlık alana gittikleri öğrenildi.