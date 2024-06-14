Sivas’ta uyku laboratuvarı açıldı: Uyku bozuklukları tedavi edilecek

Sivas’ta uyku bozukluklarıyla ilgili teşhis ve tedavi hizmetlerini sunmak üzere uyku laboratuvarı açıldı.

Sivas’ta uyku laboratuvarı açıldı: Uyku bozuklukları tedavi edilecek

Numune Hastanesi’nde uyku laboratuvarı açıldı. Son teknoloji donanımlarla oluşturulan laboratuvarda hastalara tek kişilik odalarda hizmet veriliyor.

Laboratuvarda polisomnografi (PSG) testleri, uyku apnesi, uykuya dalma bozuklukları, uykusuzluk ve diğer uyku sorunlarının teşhisinde kullanılan başlıca testler gerçekleştiriliyor.

bozuklukları konusunda uzman doktor ve deneyimli sağlık personelinin görev yaptığı laboratuvarda hastaların ihtiyaçlarına yönelik kişiselleştirilmiş tedavi planları oluşturularak uygulanıyor.

Başhekim Uzm. Dr. Mehmet Fidan, “Hastalarımıza daha iyi hizmet sunmak amacıyla, uyku bozuklukları konusunda uzman doktorumuzla hizmet vermekteyiz. Kapsamlı değerlendirmeler ve modern tedavi yöntemlerimizle uyku kalitesini artırmayı ve yaşam standartlarınızı yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.

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