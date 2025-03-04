Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesi kapsamında çalışma yaptı.



Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 21 bin 27 sentetik uyuşturucu hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla tutuklandı, 4'ü ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

