Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında halen görevde olan jandarma uzman çavuş B.İ. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli B.İ., Sivas'ta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra emniyete götürüldü.