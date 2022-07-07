Sivas'ta vali yardımcısı, akrabasını silahla vurdu

Sivas'ta vali yardımcısı tarafından silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı.



Alınan bilgiye göre, A.T.G. (23), akrabası olan Vali Yardımcısı A.S.K'nin (43) Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki evine gitti.



İkili arasında telefon hattı yüzünden tartışma çıktı.



A.S.K, tartışma sırasında elinde bıçak bulunduğu iddia edilen ve anne tarafından kuzeni olan A.T.G'yi tabancayla sol ayak bileğinden yaraladı.



A.T.G. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. A.S.K'nin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.



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