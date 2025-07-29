Sivas'ta yangın: Beş ev küle döndü

Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı Abdurrahman köyünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangın, köyde bulunan beş eve ve ağaçlara sıçradı.



İhbar üzerine bölgeye Akıncılar Belediyesi itfaiyesi ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaklaşık üç saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.



Yangında beş ev kullanılamaz hale geldi, çok sayıda ağaç zarar gördü.