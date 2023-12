Sivas'ta yeni bir böcek türü keşfedildi: Medon turcicus

Sivas Yıldız Dağları Kayak Merkezi civarında 2019 yılında Prof. Dr. Sinan Anlaş, ''Orta Anadolu Bölgelerindeki Paederinae Altfamilyası Türleri Üzerinde Faunistik ve Sistematik Araştırmalar'' adlı TÜBİTAK projesi için Doç. Dr. Semih Örgel ile çalışma başlattı.



Çalışmalar sürerken, kör fare gibi memeli yuvalarında farklı bir böcek ile karşılaşıldı. Proje sorumluları bu türü Türkiye ve çevre ülkelerde bulunan çeşitli türlerle karşılaştırdı.

LİTERATÜRDE YOK: MEDON TURCICUS



Prof. Dr. Anlaş ve Doç. Dr. Örgel, türün literatürde bulunmayan bir böcek olduğunu belirledi.



''Medon turcicus'' ismi verilen böcek, bilimsel dergi Journal of Insect Biodiversity'de yer alarak dünyaya tanıtıldı. Medon turcicus, MCBÜ Alaşehir Meslek Yüksek Okulu Jeoloji Müzesi'nde sergileniyor.



''MOLEKÜLER ÇALIŞMALAR DA YAPMAYI PLANLIYORUZ''



Konu ile ilgili açıklama yapan Doç. Dr. Semih Örgel, "Bulduğumuz türü Türkiye ve çevre ülkelerde bulunan çeşitli türlerle karşılaştırdık. Yaptığımız incelemeler sonucunda Sivas'ta bulduğumuz türün şimdiye kadar bilinen hiçbir tür olmadığını belirledik. Bulduğumuz yeni tür çok nadir ve özel bir tür olduğundan bu böcek türü ile ilgili gelecekte moleküler çalışmalar da yapmayı planlıyoruz." dedi.



İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE 20'DEN FAZLA YENİ TÜR



Alaşehir MYO'da bulunan Zooloji Müzesi sorumlusu ve aynı zamanda yeni türü keşfeden ekipte yer alan Prof. Dr. Sinan Anlaş TÜBİTAK projesi kapsamında daha önce İç Anadolu Bölgesi'nde 20'den fazla yeni tür keşfedildiğini belirtti. Bu türlerin önemli bir kısmının uluslararası ve prestijli dergilerde yayınlandığını belirtti.



Prof. Dr. Anlaş bu türlerin hemen hemen tamamının avcı yani yararlı türler olduğunu belirtti.



Prof. Dr. Sinan Anlaş, "Ülkemiz ve tüm dünya özellikle son birkaç on yıldır küresel iklim değişikliği ile birlikte büyük bir biyoçeşitlilik krizi ile karşı karşıya bulunuyor. Her geçen yıl binlerce canlının nesli tükeniyor. Amacımız geleceğin büyükleri şimdinin öğrencilerine biyoçeşitliliğin önemini anlatmak." diye konuştu.